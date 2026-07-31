Die schwachen Daten erhöhen den Druck ​auf die Regierung in Peking, die ​heimische Nachfrage und Investitionen mit stärkeren Konjunkturmassnahmen anzukurbeln. Bereits im zweiten Quartal hatte sich ‌das Wirtschaftswachstum auf 4,3 Prozent verlangsamt, nach 5,0 Prozent in den ersten drei Monaten des Jahres. Damit liegt es unter dem offiziellen ​Jahresziel ​von 4,5 bis 5,0 Prozent. Das ⁠Politbüro, das oberste Entscheidungsgremium Chinas, hatte am ​Donnerstag zugesagt, die ⁠wirtschaftlichen Herausforderungen ernst zu nehmen. Die Regierung werde bestehende Instrumente nutzen ‌und zeitnah neue Massnahmen auf den Weg bringen, hiess es. Konkrete Schritte wurden jedoch nicht genannt. Im ersten Halbjahr ‌hatten starke Exporte die chinesische Wirtschaft noch gestützt ​und Schwächen auf dem Immobilienmarkt sowie bei der Beschäftigung teilweise ausgeglichen.