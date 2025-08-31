Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe stieg zwar leicht auf 49,4 Punkte von 49,3 Zählern im Juli, blieb damit aber unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten, wie das nationale Statistikamt am Sonntag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Analysten hatten mit einem Wert von 49,5 Punkten gerechnet.