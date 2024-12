Insgesamt hat die chinesische Wirtschaft in den letzten Monaten an Dynamik verloren. Neben den Handelskonflikten mit den USA werden dafür auch strukturelle Probleme verantwortlich gemacht. Als Reaktion darauf hat die Regierung in Peking eine Reihe von Massnahmen ergriffen, um die Konjunktur zu stützen. Dazu zählen unter anderem Steuersenkungen und eine Lockerung der Geldpolitik.