Die schwächelnde Nachfrage im In- und Ausland erhöht den Druck auf die politischen Entscheidungsträger, der ungleichmässigen wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie weiterhin unter die Arme zu greifen. Analysten sagten, dass die Daten im vergangenen Monat durch Vergleiche mit der sehr schwachen Leistung im vergangenen Jahr, als viele Städte unter strengen Corona-Abriegelungen litten, stark verzerrt sein könnten. Die wirtschaftliche Erholung vom ersten Quartal hat jedoch deutlich an Schwung verloren, was die Zentralbank in dieser Woche veranlasste, einige Leitzinsen zu senken.