China erwägt Insidern zufolge ein neues Konjunkturpaket gegen die grassierende Wirtschaftsflaute. Demnach könnte nächste Woche die Ausgabe von zusätzlichen Schulden im Volumen von über zehn Billionen Yuan (rund 1,3 Billionen Euro) für die nächsten Jahre genehmigt werden. Diese Summe dürfte noch weiter aufgestockt werden, sollte der Republikaner Donald Trump die US-Präsidentschaftswahlen gewinnen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses könnte das neue Finanzpaket, das zum Grossteil über die Ausgabe spezieller Staatsanleihen aufgebracht werden soll, demnach am letzten Tag der vom 4. bis 8. November geplanten Sitzung durchwinken. Trump hat neue Zölle angekündigt für den Fall, dass er am 5. November gegen US-Vizepräsidentin Kamala Harris gewinnt. So hat Trump einen Zoll von 60 Prozent auf «alles» aus China in Aussicht gestellt.