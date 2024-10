Dennoch bleibt die Lage in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt angespannt. Sinkende Erzeugerpreise, eine schwache Nachfrage und rückläufige Exporte belasten die Industrie seit Monaten. Im dritten Quartal wuchs die chinesische Wirtschaft so langsam wie seit Anfang 2023 nicht mehr. Die Industriegewinne verzeichneten im September den stärksten monatlichen Rückgang in diesem Jahr. Experten erwarten weitere Konjunkturmassnahmen, um das Wachstum anzukurbeln. Berichten zufolge erwägt die Regierung, in den kommenden Jahren zusätzliche Schulden in Höhe von mehr als zehn Billionen Yuan (1,4 Billionen Euro) zu genehmigen.