Die Konsumflaute zeigte sich ​deutlich im Autosektor. Auf dem weltgrössten ​Automarkt sanken die Inlandsverkäufe im Mai den achten Monat in Folge, wobei der ‌Druck voraussichtlich den Rest des Jahres anhalten wird. Auch die Investitionen fielen deutlich schwächer aus als erwartet. Die Anlageinvestitionen sanken in den ​ersten ​fünf Monaten des Jahres ⁠um 4,1 Prozent, nachdem sie von Januar ​bis April um ⁠1,6 Prozent zurückgegangen waren. Volkswirte hatten lediglich mit einem Minus ‌von zwei Prozent gerechnet. Die Immobilieninvestitionen setzten ihre Talfahrt fort und brachen im Jahresvergleich um 16,2 Prozent ein. ‌Zudem fielen die Preise für neue Eigenheime im ​Mai im Monatsvergleich etwas schneller.