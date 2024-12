Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe stieg auf 51,5 Punkte von 50,3 im Oktober, wie aus einer am Montag veröffentlichten Caixin-Umfrage hervorgeht. Dies übertraf die Erwartungen der Analysten und ist der höchste Stand seit Juni. Der Anstieg ist laut der privaten Umfrage vor allem auf neue Aufträge sowohl aus dem In- als auch aus dem Ausland zurückzuführen. Insbesondere die Auftragseingänge aus dem Ausland legten erstmals seit vier Monaten wieder zu und erreichten den höchsten Stand seit sieben Monaten. Zudem zeigten sich die Unternehmen optimistischer als in den Vormonaten und erreichten den höchsten Wert seit März. Die positive Entwicklung wird jedoch von steigenden Kosten begleitet.