Sinkende Gewinne in der Automobil- und Ausrüstungsindustrie belasteten das Ergebnis zusätzlich, so der Makroökonom Zhou Maohua von der China Everbright Bank. Eine Reihe schwacher Daten zu Monatsbeginn haben die Sorgen über einen ausbleibenden Aufschwung zusätzlich verstärkt und internationale Maklerfirmen dazu veranlasst, ihre Wachstumsprognosen für China in diesem Jahr so nach unten zu korrigieren, dass sie unter dem offiziellen Ziel von rund 5 Prozent liegen. Um der Wirtschaft den dringend benötigten Aufschwung zu ermöglichen, hat die chinesische Zentralbank am Dienstag die stärksten Konjunkturmassnahmen seit der Pandemie beschlossen. Analysten setzen nun auf weitere fiskalpolitische Massnahmen, um das Vertrauen der Anleger wiederherzustellen.