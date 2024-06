Die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt hat weiterhin Schwierigkeiten, sich zu erholen, da die schwache Binnennachfrage das Gesamtwachstum bremst. Wie am Donnerstag aus offiziellen Daten des National Bureau of Statistics (NBS) hervorging, stiegen die Erträge im vergangenen Monat im Jahresvergleich um 0,7 Prozent, nachdem sie im April um vier Prozent zugenommen hatten, während die Zuwächse in den ersten fünf Monaten ebenfalls von 4,3 Prozent im Zeitraum Januar-April auf 3,4 Prozent zurückgingen. Der vielbeachtete Konjunkturindex folgt auf eine Reihe von weitgehend negativen Wirtschaftsindikatoren im Mai. Während die Exporte stark waren, hat der Immobiliensektor nicht auf das im letzten Monat angekündigte «historische» Rettungspaket reagiert. «Die effektive Inlandsnachfrage bleibt unzureichend und die Grundlage für eine Erholung der Industriegewinne ist noch nicht solide», sagte der NBS-Statistiker Yu Weining in einer begleitenden Erklärung. Yu führte das langsamere Wachstum auf kurzfristige Faktoren einschliesslich eines Rückgangs des Wachstums der Investitionserlöse zurück.