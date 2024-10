Wie aus offiziellen Daten des Nationalen Statistikamtes vom Sonntag hervorgeht, fielen die Gewinne im Vergleich zum Vorjahresmonat um 27,1 Prozent, der bislang stärkste Rückgang in diesem Jahr. Im Zeitraum von Januar bis September gingen die Gewinne der chinesischen Industrieunternehmen um 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück. Damit wuchs Chinas Wirtschaft trotz aller Bemühungen, das Wachstum wieder in Schwung zu bekommen, im dritten Quartal so langsam wie seit Anfang 2023 nicht mehr.