Wie aus den am Montag veröffentlichten Daten des Nationalen Statistikamtes (NBS) hervorging, fielen die Gewinne um 7,8 Prozent im Jahresvergleich, was einem weiteren Rückgang im Vergleich zu den Industriegewinnen zwischen Januar und September bedeutete. In den ersten neun Monaten des Jahres handelte es sich um einen Gewinnrückgang von neun Prozent. Chinas wirtschaftliche Erholung verlief in diesem Jahr uneinheitlich. Nach einem schwungvollen Start im ersten Quartal liess das Tempo im zweiten Quartal schnell nach, bevor das dritte Quartal wieder an Dynamik gewann. Nach der Pandemie erholt sich die Wirtschaft des Landes offenbar nur langsam.