Diese Entwicklung zeigt sich in vielen Branchen, etwa bei Stahl, Elektroautos oder Batterien, auch in der Solarindustrie. So bringen Tiefpreise von chinesischen Anbietern etwa die Schweizer Solarfirma Meyer Burger in Bedrängnis. Falls die Politik der Branche nicht zu Hilfe eile, müsse man die hohe Verluste schreibende Modulproduktion im deutschen Freiberg Anfang April schliessen, warnt Meyer Burger. Betroffen wären rund 500 Beschäftigte. "Chinesische Hersteller veräussern Ware in Europa nach unserer Ansicht sehr gezielt weit unter eigenen Herstellkosten", sagt Meyer-Burger-Chef Gunter Erfurt. "Sie können das tun, weil die Solarbranche in China strategisch seit Jahren mit hunderten Milliarden Dollar subventioniert wird. Erfurt sieht einen "massiven Preiskrieg".