Wie eine Umfrage des Privatsektors am Freitag ergab, stieg der Caixin/S&P Global PMI für das verarbeitende Gewerbe im Oktober auf 50,3 von 49,3 im Vormonat und übertraf damit die Prognosen der von Reuters befragten Analysten von 49,7. Die 50-Punkte-Marke trennt Wachstum und Schrumpfung. Der Bewertung spiegelte eine offizielle Umfrage vom Donnerstag wider, die zeigte, dass das verarbeitende Gewerbe zum ersten Mal seit April expandierte. Laut der Caixin-Umfrage stiegen die Auftragseingänge bei den chinesischen Herstellern so schnell wie seit vier Monaten nicht mehr. Dies führte auch dazu, dass die Produktion wieder an Fahrt gewann. Die Zuversicht der Hersteller in Bezug auf die künftige Produktion hat sich verbessert, denn ihr Optimismus stieg von einem Tiefstand im September auf den höchsten Stand seit fünf Monaten.