Die befragten Fabrikbesitzer gaben an, optimistisch auf das Jahr 2024 zu blicken. Doch ihre Zuversicht nahm im Vergleich zur Umfrage im November ab. «Mit Blick auf das neue Jahr gibt es noch Spielraum für Anpassungen in der Steuer- und Geldpolitik», sagte sagte Wang Zhe, Wirtschaftswissenschaftler bei der Caixin Insight Group. Die chinesische Regierung hatte in den letzten Monaten eine Reihe von Massnahmen ergriffen, um den Aufschwung nach der Pandemie zu stützen. Anfang des Monats kündigten führende chinesische Politiker weitere Schritte zur Unterstützung der Wirtschaft im nächsten Jahr an.