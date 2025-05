Die Daten verstärken die Erwartungen an weitere Konjunkturmassnahmen zur Stützung der Wirtschaft im anhaltenden Handelskonflikt mit den USA. US-Präsident Donald Trump hat China am Freitag beschuldigt, gegen eine bilaterale Vereinbarung zum Abbau von Zöllen zu verstossen. Er kündigte eine Verdoppelung der weltweiten Stahl- und Aluminiumzölle auf 50 Prozent an. Dies sorgte erneut für Unruhe im internationalen Handel. «Die jüngsten Entwicklungen zwischen China und den USA deuten darauf hin, dass sich die bilateralen Beziehungen nicht verbessern», sagte Zhiwei Zhang, Chefökonom bei Pinpoint Asset Management. «Unternehmen in China und den USA, die im internationalen Handel tätig sind, müssen ihre Geschäfte unter anhaltend hoher Unsicherheit führen. Dies wird die Wachstumsaussichten in beiden Ländern belasten.»