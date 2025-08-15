Die Einzelhandelsumsätze, ein Indikator für den Konsum, stiegen ebenfalls langsamer und kamen im Juli nur auf 3,7 Prozent. Sie verlangsamten sich damit nach einem Anstieg um 4,8 Prozent im Vormonat und verfehlten die Prognosen von 4,6 Prozent Wachstum. Die Anlageinvestitionen stiegen in den ersten sieben Monaten des Jahres um 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, während ein Anstieg um 2,7 Prozent erwartet wurde. In der ersten Jahreshälfte waren sie noch um 2,8 Prozent gestiegen.