Die Zahlen deuten darauf hin, dass die US-Zölle China nun treffen. Der Caixin-Umfrage zufolge schrumpften die neuen Exportaufträge im Mai den zweiten Monat in Folge und so schnell wie seit Juli 2023 nicht mehr. Die Hersteller erklärten, die US-Zölle hätten die weltweite Nachfrage gebremst. Dies führte dazu, dass die Auftragseingänge insgesamt auf den niedrigsten Stand seit September 2022 sanken. Die Produktion in den Fabriken schrumpfte unterdessen zum ersten Mal seit Oktober 2023. Die Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe ging so stark zurück wie seit Anfang des Jahres nicht mehr. Auch die Erzeugerpreise sind aufgrund des intensiven Wettbewerbs auf dem Markt sechs Monate in Folge gesunken.