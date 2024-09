Chinas Wirtschaft steht unter Druck: Angesichts schwacher Konjunkturdaten in wichtigen Bereichen werden drei Monate vor Jahresende Forderungen nach neuen Konjunkturhilfen lauter, um die Wachstumsziele für das kommende Jahr zu erreichen. Die chinesische Regierung kündigte bereits am Wochenende neue Massnahmen an, nachdem sie in der vergangenen Woche das grösste Konjunkturpaket seit der Corona-Pandemie vorgestellt hatte.