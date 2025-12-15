Chinas Investitionen sind weiter eingebrochen, und die Einzelhandelsumsätze sind so schwach gewachsen wie seit dem Covid-Crash nicht mehr - ein weiterer Monat mit einseitigem Wachstum, das die Handelsspannungen mit dem Rest der Welt verschärft.
Während die Produktion in den Fabriken kaum zurückgeht, stiegen die Einzelhandelsumsätze im November nur um 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr - die schwächsten Zahlen seit Beginn der Pandemie. Damit wurden alle Schätzungen der von Bloomberg befragten Analysten unterboten, die im Median ein Wachstum von 2,9 Prozent für einen zweiten Monat prognostizierten.
Die Anlageinvestitionen enttäuschten ebenfalls und schrumpften in den ersten elf Monaten des Jahres um 2,6 Prozent, womit sie auf dem besten Weg sind, den ersten jährlichen Rückgang seit 1998 zu verzeichnen.
Für Gary Ng, leitender Wirtschaftswissenschaftler bei Natixis, lautet die Schlussfolgerung, dass «die Regierungspolitik zur Unterstützung des Konsums und des Immobilienmarktes bei weitem nicht ausreicht», auch wenn das offizielle Ziel für die Wirtschaft in diesem Jahr leicht zu erreichen ist.
«Während das Ziel eines realen Wachstums von 5 Prozent wahrscheinlich eine beschlossene Sache ist, wird das Jahr 2026 eine viel grössere Herausforderung darstellen, wenn der Stress anhält», so Ng.
Chinas 30-jährige Anleihefutures blieben schwächer, obwohl die Daten zuvor einen leichten Aufschwung auslösten. Die Kontrakte fielen um 0,7 Prozent und handelten nahe dem niedrigsten Stand seit November 2024. Die Aktien in Hongkong hielten ihre Verluste aufrecht, wobei der Hang Seng China Enterprises Index um bis zu 1,3 Prozent fiel.
Chinas Unfähigkeit, die Verbraucherausgaben wieder anzukurbeln, setzt die Wirtschaft Risiken im Ausland aus, nachdem sie sich trotz des von Präsident Donald Trump ausgelösten Zollkriegs über weite Strecken dieses Jahres auf die Auslandsnachfrage als Wachstumsmotor verlassen hat. Nach einem überraschend starken Jahr 2025 wird für die kommenden Monate eine Verlangsamung der Exporte prognostiziert, da sich der Protektionismus ausbreitet und die Handelsspannungen mit anderen Ländern als den USA zunehmen.
Exportabhängigkeit wird zum Risiko
Anders als der Konsum und die Investitionen blieb auch die Industrieproduktion hinter den Prognosen zurück. Der Zuwachs von 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr zeigt jedoch, dass die boomenden Exporte die Produktionsseite der Wirtschaft in Schwung halten.
Das Ergebnis ist jedoch eine unausgewogene Wirtschaft, deren zunehmende Ungleichgewichte die Preise belasten, da die Inlandsnachfrage schwächelt. Der Immobiliensektor verschlechterte sich erneut, als der staatlich unterstützte Bauträger China Vanke an den Rand der Zahlungsunfähigkeit geriet. Der Einbruch der Immobilieninvestitionen erreichte in den ersten elf Monaten 16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Die Immobilienpreise fielen im November schneller als im Vorjahr und kehrten damit den Trend der geringeren Rückgänge vom Jahresanfang um.
«Die Wirtschaft stand im November vor einer Reihe von Herausforderungen», so das NBS in einer Erklärung. «Es gab viele externe Instabilitäten und Unsicherheiten, und die Inlandsnachfrage war unzureichend».
Die Verlangsamung des Konsumwachstums im November wurde wahrscheinlich zum Teil durch ungünstige statistische Effekte verursacht. China begann Ende 2024 mit der Einführung staatlicher Subventionen für den Kauf von Konsumgütern durch private Haushalte, wodurch eine hohe Vergleichsbasis geschaffen wurde.
Ein früherer Beginn der Singles-Day-Aktionen als üblich hat wahrscheinlich ebenfalls dazu beigetragen, dass die Käufer einen Teil ihrer Einkäufe in den Oktober vorverlegt haben.
Die nachlassende Wirkung der Inzahlungnahme-Subventionen zeigte sich deutlich in der Aufschlüsselung der Ausgaben im November. Die Verkäufe von Haushaltsgeräten brachen im Vergleich zum Vorjahr um 19 Prozent ein, der schlechteste Wert seit Anfang 2020. Zudem gingen die Autoverkäufe um 8 Prozent zurück - der stärkste Rückgang seit Mai 2022.
«Der Hauptgrund dafür ist die Auswirkung der Trade-In-Politik, die sich von Rückenwind in Gegenwind verwandelt hat», sagte Lynn Song, Chefökonom für Greater China bei ING Group. «Das bedeutet, dass wir im nächsten Jahr entweder eine weitere Ausweitung der Trade-in-Politik auf neue Kategorien oder neue Methoden zur Ankurbelung des Konsums sehen müssen.»
Auch die Investitionszahlen deuten auf eine Abschwächung der Nachfrage hin. Auf der Grundlage von Schätzungen von Goldman Sachs und Capital Economics bedeutet dies einen Rückgang von rund 11 Prozent im November gegenüber dem Vorjahr.
Der Einbruch bei den Investitionsausgaben begann im Juni und hat Ökonomen aufgrund seiner Unstimmigkeit mit anderen Daten vor ein Rätsel gestellt, was einige dazu veranlasst hat, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass die Behörden vor kurzem damit begonnen haben, überhöhte Angaben in den Statistiken zu korrigieren.
Eine Aufschlüsselung der jüngsten Daten zeigt ausserdem einen seltenen Rückgang der Infrastrukturinvestitionen.
Die Investitionsmöglichkeiten der Kommunalverwaltungen wurden durch die strengere Kontrolle der Kreditaufnahme durch Peking eingeschränkt, um die finanziellen Risiken zu verringern. In der Zwischenzeit hat die Kampagne zur Refinanzierung der sogenannten versteckten Schulden einen grossen Teil der durch Anleiheverkäufe eingenommenen Gelder in Anspruch genommen, wobei die Emission neuer spezieller lokaler Anleihen für das Swap-Programm auf etwa 70 Prozent mehr als zu Beginn des Jahres geplant angestiegen ist.
Peking ist alarmiert
Der Investitionsrückgang scheint bei den Spitzenpolitikern Alarm ausgelöst zu haben.
Die politischen Entscheidungsträger, die letzte Woche auf einem wichtigen jährlichen Treffen zusammentrafen, versprachen, den Rückgang zu stoppen, und auch Präsident Xi Jinping rief zu erhöhter Aufmerksamkeit für dieses Thema auf. Die Behörden könnten im nächsten Jahr auf weitere grosse Infrastrukturprojekte drängen, um das Wachstum zu stabilisieren.
(Bloomberg/cash)