Chinas Unfähigkeit, die Verbraucherausgaben wieder anzukurbeln, setzt die Wirtschaft Risiken im Ausland aus, nachdem sie sich trotz des von Präsident Donald Trump ausgelösten Zollkriegs über weite Strecken dieses Jahres auf die Auslandsnachfrage als Wachstumsmotor verlassen hat. Nach einem überraschend starken Jahr 2025 wird für die kommenden Monate eine Verlangsamung der Exporte prognostiziert, da sich der Protektionismus ausbreitet und die Handelsspannungen mit anderen Ländern als den USA zunehmen.