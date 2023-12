Die chinesische Wirtschaft hatte in diesem Jahr mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen, darunter die zunehmende lokale Verschuldung, ein kränkelnder Immobilienmarkt und eine laue Nachfrage im In- und Ausland. Die Ratingagentur Moody's hat am Dienstag vor einer Herabstufung der Kreditwürdigkeit Chinas gewarnt.