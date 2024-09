Der Konsumpreisindex stieg im vergangenen Monat um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, verglichen mit einem Anstieg von 0,5 Prozent im Juli, wie Daten des Nationalen Statistikbüros (NBS) am Montag zeigten. Dies lag jedoch unter der Prognose der Reuters-Ökonomen von 0,7 Prozent. Extreme Wetterbedingungen in diesem Sommer, von tödlichen Überschwemmungen bis zu sengender Hitze, haben die Preise für landwirtschaftliche Produkte in die Höhe getrieben und zur Beschleunigung der Inflation beigetragen. Im August stiegen die Lebensmittelpreise im Jahresvergleich um 2,8 Prozent. Die Kerninflation, die die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise ausschliesst, lag im August bei 0,3 Prozent, nach 0,4 Prozent im Juli.