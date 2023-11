Die Behörden haben die Risiken wiederholt heruntergespielt. «Es gibt keine Deflation in China und es wird auch in Zukunft keine Deflation geben», sagte ein Beamter des Statistikamtes im August. Bei einem solchen Preisrückgang auf weiter Flur kommt eine Abwärtsspirale in Gang. Denn Konsumenten spekulieren auf weiter fallende Preise und halten sich mit Käufen zurück. Dies wiederum bremst das Geschäft der Unternehmen, die sich ihrerseits mit Investitionen und Einstellungen zurückhalten. Dieser Teufelskreis kann eine Wirtschaft nachhaltig belasten. Japan hatte über Jahrzehnte hinweg diese Probleme.