Noch im April hatte ASML-Chef Christophe Fouquet erklärt, China werde «viele, viele Jahre» brauchen, um aufzuschliessen. Die Existenz des Prototyps zeigt jedoch, dass China schneller vorankommt als erwartet – trotz grosser Hürden, etwa bei der Nachbildung hochpräziser optischer Systeme westlicher Zulieferer wie Zeiss. Den Insidern zufolge konnte China den Prototyp auch mithilfe von Bauteilen aus älteren ASML-Maschinen aufbauen, die über Zweitmärkte beschafft und zerlegt wurden. Ein Team von rund 100 Hochschulabsolventen arbeitet unter strenger Überwachung daran, Komponenten nachzubauen. Erfolgreiche Mitarbeiter erhalten Prämien. Ziel der Regierung sei es, ab 2028 funktionsfähige Chips herzustellen. Projektbeteiligte halten 2030 für realistischer – immer noch Jahre früher als von Analysten erwartet.