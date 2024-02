«Wu ist gut darin, die Kapitalmärkte zu regulieren, und in dieser Situation ist er ein echter Feuerwehrmann», sagte eine Person, die in die wirtschafts- und finanzpolitischen Diskussionen eingebunden ist, aber anonym bleiben will. «Er verfügt über reiche Erfahrung im Börsengeschäft und hat einige Erfolge bei der Regulierung von Maklern und Fonds, auch in Shanghai, vorzuweisen.» Allerdings befürchten einige Anleger, dass Wu mit einem harten Vorgehen die Märkte abwürgen könnte. «Wu Qing ist als strenger Regulierer bekannt», sagt Eric Croak, Präsident des Vermögensverwalter Croak Capital.