Xi Jinping fordert Ende der US-Monopole

Die Staats- und Parteiführung in Peking nutzt den technologischen Aufwind indes für eine politische Botschaft. Pünktlich zur Veröffentlichung von Kimi K3 eröffnete Chinas Staatschef Xi Jinping die World AI Conference in Shanghai. Xi forderte im KI-Wettstreit mit den USA mehr Kontrolle über die Nutzung Künstlicher Intelligenz und einen offeneren Zugang zu der mächtigen Technologie. «Wir sollten das Risikobewusstsein stärken und gewährleisten, dass KI sicher und kontrollierbar ist», sagte er. Xi sprach sich für eine Kombination aus Gesetzen, Überwachung und Frühwarnsystemen aus, um missbräuchliche Nutzung von KI zu verhindern.