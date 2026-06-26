Die Konjunktur in der nach den USA zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt entwickelte sich in vielen Bereichen schlechter als erwartet. So fielen die Einzelhandelsumsätze im vergangenen Monat zum ‌ersten Mal seit mehr als drei Jahren, während zugleich die Investitionen einbrachen. Die Vergabe neuer Bankkredite war im Mai weniger stark gestiegen als ​erwartet, nachdem sie im Vormonat sogar geschrumpft war. Als ​ein Grund gilt die anhaltende Krise ​am Immobilienmarkt, die die Nachfrage von Unternehmen und Haushalten dämpft. Durch den Preisverfall fühlen sich ‌viele Eigenheimbesitzer ärmer, weshalb sie sich beim Geldausgeben zurückhalten. Die monatlichen Kreditdaten gelten als wichtiger Gradmesser für die wirtschaftliche Aktivität in China.