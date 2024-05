Laut Analysten zeigt die Entwicklung, dass die allgemeine Nachfrage nach Finanzierungen in der Wirtschaft relativ schwach ist. Die Banken im Reich der Mitte sind einem wachsenden Druck auf ihre Profitabilität ausgesetzt. Die Regierung in Peking drängt sie, die Wirtschaft mit günstigeren Krediten zu stützen und dem schwächelnden Immobiliensektor zu helfen. Am Freitag kündigte die Zentralbank eine Kreditlinie für bezahlbaren Wohnraum an, die Bankfinanzierungen im Wert von 500 Milliarden Yuan (rund 63,5 Milliarden Euro) ermöglichen soll.