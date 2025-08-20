Die Entscheidung unterstreicht die Haltung der Regierung, eher auf gezielte Massnahmen für einzelne Wirtschaftsbereiche zu setzen als auf eine breit angelegte geldpolitische Lockerung. Die jüngste Deeskalation im Handelsstreit zwischen Washington und Peking verringert zudem den unmittelbaren Handlungsdruck. Zuletzt hatten Konjunkturdaten auf eine deutliche Abkühlung der nach den USA zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt hingedeutet.