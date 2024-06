Der Goldpreis reagierte zum Wochenschluss mit deutlichen Kursverlusten auf die Meldung aus China. Am Vormittag geriet die Notierung an der Börse in London unter Verkaufsdruck. Der Preis für eine Feinunze fiel um 32 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm) auf 2343 Dollar.