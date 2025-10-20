Der einjährige Referenzzinssatz (LPR) für Unternehmenskredite verharrt nach der von Analysten so erwarteten Entscheidung vom Montag bei 3,0 Prozent. Der fünfjährige LPR, der als Richtschnur für Hypothekenzinsen dient, bleibt unverändert bei 3,5 Prozent. Damit herrscht in China weiter Ruhe an der Zinsfront, obwohl es Anzeichen für eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums gibt und sich die Handelsspannungen zwischen den Regierungen in Peking und Washington zuletzt verschärft hatten. So kündigte die Volksrepublik strengere Exportkontrollen bei Seltenen Erden an. US-Präsident Donald Trump drohte mit noch höheren Zöllen.