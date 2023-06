Der Zins für einjährige Kredite (MLF) sinkt um 0,1 Prozentpunkte auf 2,65 Prozent, wie die Notenbank am Donnerstag in Peking mitteilte. Der Schritt - es ist die erste Senkung seit August 2022 - war erwartet worden. Erst am Dienstag hatte die People's Bank of China den einwöchigen Reverse-Repo-Satz verringert.