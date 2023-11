In ihrem Bericht zur Umsetzung der Geldpolitik im dritten Quartal kündigte sie am Montag an, "energisch und zielgerichtet" vorzugehen. Auf der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt nach den USA lasten die schwache globale Nachfrage und die weiter schwelende Immobilienkrise: "Die Angebots- und Nachfragedynamik auf dem Immobilienmarkt hat sich stark verändert", erklärte die PBoC und fügte hinzu, dass eine schnellere wirtschaftliche Transformation dringend erforderlich sei. China will das Wachstumsmodell stärker auf die Binnenkonjunktur ausrichten und setzt dabei auf den privaten Konsum.