Die Gesundheitsbehörden kündigten in diesem Monat eine Reihe von Massnahmen an, die bis Ende Oktober in Kraft bleiben werden, darunter die Aufforderung an die Kommunalverwaltungen, die Einwohner unabhängig von der Infektionsrate regelmässig zu testen. Immer häufiger kommt es zu Lockdowns, zuletzt in Chinas sechstgrösster Metropole, der 21-Millionen-Stadt Chengdu.