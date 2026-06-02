Die Schiffslieferungen von Rohöl in die ‌Volksrepublik ⁠dürften im Mai auf den niedrigsten Stand seit einem Jahrzehnt fallen, ⁠wie aus den am Dienstag veröffentlichten Daten von auf den Schiffsverkehr spezialisierten Analysefirmen hervorgeht. ‌Der Iran war vor Kriegsausbruch vor gut ‌drei Monaten der wichtigste Lieferant ​von Rohöl, doch ist die Strasse von Hormus seither weitgehend gesperrt, durch die normalerweise etwa ein Fünftel des weltweiten Ölverbrauchs fliesst.