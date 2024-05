Chinas Präsident Xi Jinping hat zum Auftakt seines Frankreich-Besuchs die Beziehungen der beiden Länder gelobt. Diese seien ein Modell für eine friedliche Koexistenz und Zusammenarbeit von Staaten, die über unterschiedliche politische Systeme verfügten, zitierte die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua Xi am Sonntag nach dessen Ankunft in Frankreich. Die Entwicklung der Beziehungen brächten zudem «Stabilität und positive Energie in eine turbulente Welt», so Xi.