Geplant war am Nachmittag ein Vier-Augen-Gespräch Xis mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Am Dienstag waren weitere Treffen geplant. Xi schrieb in einem in Russland veröffentlichten Artikel für die staatliche Tageszeitung "Rossiiskaja Gaseta", beide Länder seien dem Konzept der "ewigen Freundschaft und einer gegenseitig vorteilhaften Zusammenarbeit" verbunden. Ein von China im vergangenen Monat vorgelegter Zwölf-Punkte-Plan zur Beilegung der Ukraine-Krise reflektiere die vorherrschende Meinung in der Welt, betonte Xi darin zudem. "Komplexe Probleme haben keine einfachen Lösungen."