Wie aus offiziellen Daten des Nationalen Statistikamts (NBS) am Freitag hervorging, fielen die Preise für neue Wohnungen im Monatsvergleich um 0,3 Prozent und entsprachen damit dem Rückgang im Januar. Im Jahresvergleich fielen die Preise um 1,4 Prozent und damit stärker als im Januar (0,7 Prozent) und so stark wie seit 13 Monaten nicht mehr. Der Immobiliensektor ist seit 2021 von einer Krise in die nächste geschlittert. Premierminister Li Qiang versprach in seinem Arbeitsbericht an das Parlament Anfang März, den Immobiliensektor mit gezielten Massnahmen stabilisieren und gleichzeitig Finanzmittel für «gerechtfertigte» Projekte bereitstellen zu wollen.