Der Regierungschef, der gerade von Besuchen in Deutschland und Frankreich zurückgekehrt ist, forderte Europa zur Zusammenarbeit auf. "Die unsichtbaren Barrieren, die einige Leute in den vergangenen Jahren errichtet haben, machen sich breit und treiben die Welt in die Zersplitterung und sogar in die Konfrontation", sagte Li in Anspielung auf Pläne der EU, sich wirtschaftlich und politisch unabhängiger von China zu machen. "Wir lehnen die künstliche Politisierung von Wirtschafts- und Handelsfragen entschieden ab", sagte Li.