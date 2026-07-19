Chens Schicksal ist ‌in China kein Einzelfall. Angesichts eines schwachen Arbeitsmarktes und einer andauernden Immobilienkrise sind die Zahlungsausfälle bei Verbraucherkrediten auf ein ‌Rekordhoch gestiegen. Analysten erwarten eine weitere Verschärfung der Lage, da vor allem Chinesen ​mit geringerem Einkommen immer tiefer in die Schuldenspirale geraten. Diese Entwicklung steht im Widerspruch zu den Zielen der Regierung in Peking: Sie ermutigt die Verbraucher, Kredite aufzunehmen und Geld auszugeben. Denn die Binnennachfrage soll die stockende Konjunkturbelebung stützen. Im zweiten Quartal wuchs die chinesische Wirtschaft so langsam wie seit mehr als drei Jahren nicht mehr. Eine robuste Industrie und boomende Exporte wurden von einem schwächelnden Konsum untergraben.