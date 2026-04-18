Mit der Veranstaltung will die Regierung in Peking die Roboter-Branche zu einer wichtigen Säule der Wirtschaft ausbauen. Dass dabei nicht alles glatt läuft, zeigte bereits das Rennen im vergangenen Jahr. Damals stürzten einige ​Roboter bereits kurz nach dem Start. Das Siegermodell «Tiangong Ultra» kam mit zwei Stunden und 40 Minuten weit vor ​seinen humanoiden Konkurrenten ins Ziel, benötigte für die halbe Marathonstrecke aber mehr als doppelt so viel Zeit wie die schnellsten Menschen.