Diese Einschätzung wird gestützt durch den Besuch des chinesischen Top-Diplomaten Wang Yi am Mittwoch in Moskau. Er und Putin kündigten bei ihrem Treffen an, die Partnerschaft ihrer beider Länder zu vertiefen. Das sino-russische Verhältnis richte sich nicht gegen Dritte und werde auch nicht dem Druck Dritter nachgeben, sagt Wang. Kurz vor dem russischen Einmarsch in der Ukraine vor fast einem Jahr hatten Putin und Präsident Xi bereits eine umfassende Partnerschaft verabredet. Im vergangenen Jahr sprach Xi regelmässig mit Putin, aber nicht ein Mal mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.