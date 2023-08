Zwei Insidern mit Kenntnis der Vorgänge zufolge haben auch Auslands-Filialen der Staatsbanken diese Woche während der Handelszeiten in New York und London Dollar verkauft. Derartige Devisen-Transaktionen können Kursrückgänge des im Ausland gehandelten Yuan (Offshore Yuan) bremsen und so verhindern, dass dieser zu stark vom Kurs des in China gehandelten Yuan (Onshore Yuan) abweicht. Der Kurs der Landeswährung hat in diesem Monat bereits rund 2,4 Prozent zum Dollar verloren. Seit Jahresbeginn liegt der Rückgang bei rund sechs Prozent. Der Kurs des Onshore-Yuan lag am Donnerstagmorgen bei 7,3145 zum Dollar - der Kurs des Offshore-Yuan bei 7,3400.