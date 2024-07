Nach der etwa alle fünf Jahre stattfindenden Tagung der KP-Spitze hinter verschlossenen Türen bekräftigten Regierungsmitarbeiter die Ziele der Regierung. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Modernisierung der Industrie, die Ankurbelung der Binnennachfrage, die Förderung der Konjunktur und die Eingrenzung von Schuldenrisiken. Zur Umsetzung der Ziele wurden zunächst kaum Einzelheiten genannt. So blieb etwa offen, wie der Inlandskonsum gesteigert werden soll, während gleichzeitig staatliche Hilfen in erster Linie in Infrastrukturprojekte und Förderung der Wirtschaft fliessen sollen.