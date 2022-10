Hinter Xi betrat der Chef der KP in Shanghai, Li Qiang, die Bühne - ein sicheres Zeichen dafür, dass Li nach dem Rücktritt von Li Keqiang im März Ministerpräsident werden dürfte. Die Neuausrichtung der Führungsspitze fällt in eine Zeit, in der das über Jahrzehnte mit hohen Wachstumsraten glänzende Schwellenland in der Corona-Krise konjunkturell schwächelt. Die Wirtschaft im Reich der Mitte wird von Corona-Lockdowns in vielen Metropolen und der weltweiten Konjunkturflaute belastet. Hinzu kommt eine Immobilienkrise. Das für 2022 erwartete Wachstum dürfte eines der schwächsten seit fast einem halben Jahrhundert sein. Zuletzt hatte der IWF seine Prognosen für die Volksrepublik zurückgenommen. Er rechnet für 2022 und 2023 mit Wachstumsraten von 3,2 und 4,4 Prozent.