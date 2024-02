Das liege unter anderem an der konjunkturellen Situation in China und der Finanzlage der Firmen. So habe eine Expansion nach Europa durch M&A Aktivitäten derzeit oft keinen hohen Stellenwert mehr. Die Unternehmen konzentrierten sich auf ihr bestehendes Beteiligungsportfolio und darauf, die eigenen Geschäftslage zu verbessern. «Zum Teil gehört dazu auch die Trennung von Beteiligungen in Europa, etwa in der Automobilindustrie.» Während Zukäufe weniger wichtig würden, fokussierten sich einige chinesische Investoren darauf, «Mega-Fabriken in Europa zu bauen, besonders in den Bereichen Elektroautos und Batterien».