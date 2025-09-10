Zwar fielen auch die Erzeugerpreise im August, doch der Rückgang fiel diesmal geringer aus. Der Erzeugerpreisindex sank um 2,9 Prozent, nach einem Rückgang um 3,6 Prozent im Juli. Beobachter sehen darin ein leicht positives Signal, auch wenn die Fabrikpreise nun seit fast drei Jahren durchgehend sinken. Der Index für die Fabrikpreise misst die Entwicklung der Verkaufspreise von Unternehmen ab Werk und gilt als Frühindikator für die künftige Inflation.