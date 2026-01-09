Die Verbraucherpreise in China sind im ‌Dezember ‌so stark gestiegen wie seit 34 Monaten nicht mehr. Laut einer ​Mitteilung des nationalen ‌Statistikamtes verlangsamte sich ‌gleichzeitig der Rückgang der Erzeugerpreise. Der Verbraucherpreisindex (CPI) legte demnach im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,8 ⁠Prozent zu.

Damit wurde die Erwartung von Analysten in einer Reuters-Umfrage ​erfüllt. Im November hatte der ‌Anstieg bei ‍0,7 Prozent gelegen. Der Erzeugerpreisindex (PPI) ​fiel im Jahresvergleich um 1,9 Prozent, nach einem Minus von ‌2,2 Prozent im ⁠November. Die Analysten ‌hatten einen Rückgang von zwei Prozent erwartet. 

(Reuters)