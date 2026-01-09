Damit wurde die Erwartung von Analysten in einer Reuters-Umfrage ​erfüllt. Im November hatte der ‌Anstieg bei ‍0,7 Prozent gelegen. Der Erzeugerpreisindex (PPI) ​fiel im Jahresvergleich um 1,9 Prozent, nach einem Minus von ‌2,2 Prozent im ⁠November. Die Analysten ‌hatten einen Rückgang von zwei Prozent erwartet.