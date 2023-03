Die Deflation bei den Erzeugerpreisen verschärfte sich im Februar und hielt damit bereits den fünften Monat in Folge an. Der Erzeugerpreisindex (PPI) sank im abgelaufenen Monat den Angaben zufolge um 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, was vor allem auf die niedrigeren Rohstoffkosten zurückzuführen war. Analysten hatten mit einem Rückgang von 1,3 Prozent gerechnet.