Die Welt werde von Denken in den Kategorien des Kalten Krieges, Hegemonie und Protektionismus überschattet, sagte Dong am Donnerstag. «Militärische Einmischung von aussen, das Streben nach Einflusssphären und der Zwang, Partei zu ergreifen, werden die internationale Gemeinschaft ins Chaos stürzen.» Das bessessene Streben nach absoluter militärischer Überlegenheit und ein Ansatz nach dem Motto «Macht geht vor Recht» werde zu einer geteilten Welt führen, in der das «Recht des Dschungels» herrsche.